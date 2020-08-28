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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

لقاء جديد للأنبا أغاثون وعظة بالبث المباشر.. اليوم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:43 ص
الأنبا أغاثون
الأنبا أغاثون
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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يعقد الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الجمعة 28 أغسطس، لقاءً روحيًا لشعب الإيبارشية، بمطرانية مغاغة، دون حضور شعب قبطي.

ومن المقرر أن يلقي الأنبا أغاثون، مساء اليوم، عظة جديدة، بحضور عدد قليل من الكهنة والشمامسة، ويتم إذاعتها بالبث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي للإيبارشية.

من ناحية أخرى، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد النيروز، وبدء عام قبطي جديد في مطلع سبتمبر المقبل.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد احتفلت الأسبوع الماضي بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء، عقب صوم دام على مدار 15 يومًا متتاليًا، واقتصرت الاحتفالات في أغلب الكنائس على الكهنة والشمامسة فقط.

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