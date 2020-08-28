لقاء جديد للأنبا أغاثون وعظة بالبث المباشر.. اليوم

يعقد الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الجمعة 28 أغسطس، لقاءً روحيًا لشعب الإيبارشية، بمطرانية مغاغة، دون حضور شعب قبطي.ومن المقرر أن يلقي الأنبا أغاثون، مساء اليوم، عظة جديدة، بحضور عدد قليل من الكهنة والشمامسة، ويتم إذاعتها بالبث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي للإيبارشية.من ناحية أخرى، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد النيروز، وبدء عام قبطي جديد في مطلع سبتمبر المقبل.وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد احتفلت الأسبوع الماضي بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء، عقب صوم دام على مدار 15 يومًا متتاليًا، واقتصرت الاحتفالات في أغلب الكنائس على الكهنة والشمامسة فقط.