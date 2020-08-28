اليوم.. تسليم المسودة النهائية لمقترحات أزمة سد النهضة للاتحاد الأفريقى

انهت اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، أعمالها في التفاوض حول النسخة والمسودة النهائية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاث، حول مفاوضات سد النهضة لكي يتم عرضها وتسليمها للاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة.يأتي ذلك في إطار محاولة التوصل للتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر، سعيًا للتوصل إلى اتفاق متكامل لملء وتشغيل سد النهضة، وتقديم تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.جاء ذلك بناءً على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر– السودان– إثيوبيا) الذي عقد يوم 16 أغسطس 2020.كان وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، عقدوا يوم الجمعة الماضي، اجتماعًا لاستعراض المسودة الموحدة، عقب قيام لجنة مصغرة مكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة بإعداد المسودة الخاصة بها، في حضور المراقبين والخبراء، وتجميع المقترحات في مسودة واحدة، لتلخيص وجهة نظرها منذ بداية المفاوضات عام 2011 حتى الآن، وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة من التفاوض، ووضعها في مسودة اتفاقية واحدة، بحيث يتم دمج المسودات الثلاث في اتفاقية واحدة وإعداد تقرير لعرضه على جنوب إفريقيا باعتبارها رئيس الإتحاد الإفريقي ثم لجنة الرؤساء.