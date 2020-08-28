الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 77% .كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 34درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 34درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 31درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 22 والعظمى 32درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 30درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 32درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 35درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 31درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 والعظمى 36درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 27 والعظمى 37درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 33درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 37درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 39درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 39درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 40درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 39درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 37درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 36درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 37درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 37