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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بعد غياب 5 أشهر.. عودة صلاة الجمعة فى مساجد مصر اليوم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:44 ص
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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تستقبل المساجد الكبرى والجامعة، اليوم الجمعة، المصلين لأداء صلاة الجمعة بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة، وذلك بعد نحو 5 أشهر من الغياب بسبب قرار الأوقاف غلق المساجد بسبب فيروس كورونا التي اتخذته الوزارة في 21 مارس الماضى، في الوقت الذي انتهت فيه الوزارة أمس الخميس من تعقيم وتنظيف المساجد استعدادا لصلاة الجمعة.

ومن المقرر أن يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة التي ينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية، تحت عنوان "الأمل حياة" تفاؤلا بعودة صلاة الجمعة.

كما من المقرر أن يحضر الصلاة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف وكيل أول مجلس النواب وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر.

في ذات السياق فقد وجه وزير الأوقاف بالتشديد على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، واستمرار أعمال التعقيم والنظافة للمساجد الكبرى والجامعة حتى وقت الصلاة وبعد انتهائها.

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