رسميًا.. ترامب يعلن قبول الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن دونالد ترامب، رسميا، قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في 3 نوفمبر المقبل.وقال ترامب، في كلمة خلال فعاليات الليلة الثالثة، الأخيرة، من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، بالبيت الأبيض، "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".ووصف الرئيس الأمريكي، الانتخابات المقبلة بالأهم في تاريخ الولايات المتحدة، وقال إنها ستقرر ما إذا كان "سيتم إنقاذ الحلم الأمريكي"، وتعهد بحماية بلاده من "كافة الأخطار" خلال الولاية الثانية في حال فوزه بالرئاسة.ولم ينس ترامب الهجوم على خصمه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، مشيرا إلى أن انتخابه "سيدمر العظمة الأمريكية"، على حد تعبيره.وأوضح الرئيس الحالي أن "جو بايدن ليس منقذاً لروح أمريكا. إنّه مدمر الوظائف في أمريكا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمر العظمة الأمريكية".