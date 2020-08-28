تحويل حديقة خارج البيت الأبيض لمسرح لحملة ترامب

تحولت الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، والتي تعتبر ملكية حكومية اتحادية، إلى منطقة للجلوس مكتظة وبها شعارات الحملة الانتخابية لبطاقة ترشح ترامب-بنس، قبيل خطاب قبول الرئيس لترشيح الحزب الجمهوري.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" يجري استخدام الحديقة الجنوبية التاريخية بشكل مثير للجدل من قبل الرئيس دونالد ترامب في خطابه الرئيسي.ووضع أمام الكراسي البيضاء على خشبة المسرح لافتات عملاقة تحمل شعار "ترامب بنس، اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى 2020".وعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات البارزة، إلا أن هناك تقليدا حديثا لإبعاد الحملات الحزبية عن البيت الأبيض، والذي يشار إليه أحيانا باسم بيت الشعب.ولم يلتزم ترتيب الجلوس الذي تم إعداده بإرشادات التباعد الجسدي، كما أن الكراسي قريبة من بعضها البعض مثلما كان الوضع قبل جائحة فيروس كورونا.