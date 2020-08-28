أمريكا تحذر روسيا من الصدام فى سوريا

دعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" روسيا "للعودة" إلى آلية تفادي الصدامات في سوريا، وذلك في أعقاب حادث احتكاك بين العربات المدرعة الروسية والأمريكية شمال شرقي سوريا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان في بيان له: "حذرنا الروس من أن تصرفاتهم خطيرة وغير مقبولة".وأضاف: "نتوقع منهم العودة إلى الآلية المعتادة لتفادي الصدامات في سوريا، ونحتفظ بالحق في حماية قواتنا كلما تعرضت للخطر".وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا بـ"تصرفات استفزازية" صدرت عن دورية عسكرية لها بشمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أنها تسببت بإصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين.من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية التزامها بآلية تفادي الصدامات، وقالت إن العربات الأمريكية حاولت عرقلة سير الدورية الروسية رغم إبلاغ واشنطن مسبقا بمسار الدورية.