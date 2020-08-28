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9 طائرات حربية إماراتية تصل اليونان استعدادًا للتدريبات المشتركة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:29 ص
طائرات حربية إماراتية
طائرات حربية إماراتية
وكالات
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية عن وصول 9 طائرات حربية إماراتية إلى قاعدة "سودا" في اليونان للمشاركة في تدريبات مشتركة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت الأركان اليونانية في بيان، إن بين الطائرات التي وصلت إلى القاعدة 4 مقاتلات "إف-16"، وطائرة نقل "سي-130" و3 طائرات نقل من نوع "سي-17".

وأشارت هيئة الأركان إلى أنه خلال التدريبات سيتم التدرب على التعاون بين القوات الجوية اليونانية والإماراتية بهدف زيادة الاستعداد لتنفيذ المهام وتطوير القدرات القتالية.

ولفتت إلى أن التدريبات المشتركة تأتي "نتيجة للعلاقات المتميزة والتعاون بين البلدين"، وكذلك الاتصال الوثيق بين قيادتي القوات المسلحة في اليونان والإمارات.

وتأتي هذه التدريبات على خلفية التوتر بين اليونان وتركيا في منطقة شرق المتوسط وسط الجدل بشأن ترسيم الحدود البحرية وتنقيب تركيا عن النفط والغاز في المناطق التي تعتبرها أثينا جزءا من جرفها القاري.

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