الصين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، إضافة إلى 16 حالة بدون أعراض.وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن جميع الحالات سجلت لدى القادمين من الخارج، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات منتشرة محليا منذ 12 يوما.وكانت الصين قد سجلت يوم الأربعاء الماضي 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا و19 حالة بدون أعراض.وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين منذ بدء انتشار الوباء 85013 حالة، بينما تبقى حصيلة الضحايا 4634 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.