بيلاروس.. توقيف عشرات المحتجين وسط مينسك

اوقفت الشرطة البلاروسية، عشرات المحتجين وسط العاصمة مينسك، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية.وشهدت مينسك مظاهرات جديدة للمحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث توجهت مسيرة المحتجين من ساحة الحرية إلى ساحة الاستقلال وسط مينسك.وفي المساء طوقت الشرطة المنطقة، وتوقيف عدد من المشاركين في المظاهرة فيما انسحب الكثير من المحتجين من المكان بعد وصول الشرطة.وحسب وسائل إعلام غير حكومية في بيلاروس، بلغ عدد الموقوفين أكثر من 180 شخصا، فيما لم ترد أي معلومات عن استخدام الغاز المسيل للدموع أو قنابل صوتية من قبل الشرطة أو وقوع أي مواجهات عنيفة.وأوقفت الشرطة أيضا نحو 20 صحفيا، بدأت بإطلاق سراحهم في وقت لاحق من المساء، وأكدت الداخلية البيلاروسية أنها ستفرج عن جميع الصحفيين الموقوفين حاملي وثائق الاعتماد.وتستمر الاحتجاجات في بيلاروس منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في 9 أغسطس الجاري.