رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«داعش» يقتل 14 شخصًا من أعيان جزيرة كاميرونية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:51 ص
داعش
داعش
وكالات
طباعة
أفادت مصادر أمنية نيجيرية، بمقتل 14 من أعيان جزيرة بولغارام الكاميرونية الواقعة في بحيرة تشاد بهجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي ردًا على قرار سلطات الجزيرة التوقف عن تزويده بالمؤن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال أحد المصادر إن مسلحين من تنظيم "داعش في غرب أفريقيا" أبحروا مساء الثلاثاء على متن زورق سريع من معقلهم الواقع على الجانب النيجيري من الحدود ووصلوا إلى الجزيرة حيث بحثوا عن ضحاياهم وقتلوهم.

وأضاف أن الإرهابيين وصلوا في المساء حينما كان الأهالي يستعدون لأداء صلاة العشاء وقتلوا 14 من أعيان الجزيرة.

وأكد مصدر آخر أن بعض الضحايا أعدموا رميا بالرصاص في منازلهم بينما قتل البقية في المسجد الذي قصدوه للصلاة.

وهاجم المسلحون بولغارام بعد أن قرر وجهاء الجزيرة التي تعتبر مركزًا أساسيا لتأمين الاحتياجات اللوجستية لتنظيم "داعش في غرب أفريقيا"، التوقف عن تزويده بالمواد الغذائية التي ينقلونها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم في الأراضي النيجيرية الواقعة على الجانب الآخر من البحيرة.

موضوعات متعلقة

«130 مليون دولار».. أمريكا تعلق مساعداتها لإثيوبيا بسبب «سد النهضة»

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

تعرف على أسعار الدواجن اليوم 27-8-2020

«أصدر 3 توجيهات».. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

اتحاد اليد يقرر إقامة نصف نهائى كأس مصر للسيدات على صالة ٦ أكتوبر الدولية

الدقيقة 12.. هينستروزا يحرز الهدف الأول لـ المقاولون أمام الزمالك

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض التحطيب واللعب بالعصا بمهرجان الصيف الدولى

الحدينى: على اتحاد الكتاب بناء مستشفى مركزى لخدمة المبدعين

صدور الجزء الثانى من سلسلة التربية البيئية العالمية لـ ريهام رفعت

جوجل يحتفى بالروائى الفرنسى الأشهر «ألكسندر دوما»