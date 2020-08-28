البرازيل تسجل 44 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 44235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و984 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأضافت الوزارة أنها رصدت إجمالا ثلاثة ملايين و761391 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 118649، في أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.