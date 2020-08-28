ارتفاع عدد إصابات كورونا باليابان لـ65 ألف حالة
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:45 ص
وكالاتطباعة
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان إلى 65 ألفًا و625 حالة حتى الساعة 30:7 من صباح الجمعة بتوقيت طوكيو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات في اليابان 1240 حالة، بينما تعافى 52 ألفًا و539 من كوفيد ـ 19، بعد مرور حوالي 31 أسبوعًا منذ الإبلاغ عن أول حالة في اليابان.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وبلغ عدد الوفيات في اليابان 1240 حالة، بينما تعافى 52 ألفًا و539 من كوفيد ـ 19، بعد مرور حوالي 31 أسبوعًا منذ الإبلاغ عن أول حالة في اليابان.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.