ارتفاع عدد إصابات كورونا باليابان لـ65 ألف حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان إلى 65 ألفًا و625 حالة حتى الساعة 30:7 من صباح الجمعة بتوقيت طوكيو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات في اليابان 1240 حالة، بينما تعافى 52 ألفًا و539 من كوفيد ـ 19، بعد مرور حوالي 31 أسبوعًا منذ الإبلاغ عن أول حالة في اليابان.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.