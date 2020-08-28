اليوم.. عودة صلوات الجمعة بالكنائس المسيحية

تستأنف الكنائس المسيحية المختلفة، اليوم الجمعة، صلوات وقداسات الألهيه والتي تقام أيام الجمعة، تنفيذٌا لقرار مجلس الوزراء.وأكد الأنبا باخوم النائب البطريركي، لشئون البطريركية، والمتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه يتم استئناف الصلوات وقداسات أيام الجمعة بالكنيسة الكاثوليكية بدءًا من اليوم الجمعة، مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية.وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، في بيانًا له، إن العبادة الجماعية ستعود جميع أيام الأسبوع، اعتبارًا من اليوم الجمعة، مؤكدًا أنه يجب الانتباه واتخاذ الحذر في الفترة المقبلة لتجنب أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، متابعا "نشكر الله من أجل عودة العبادة الجماعية، ونصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا".وعلى صعيد الكنيسة الأسقفية، فأعلن الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، عودة العبادة الجماعية يومي الجمعة والأحد اعتبارا من اليوم الجمعة، مؤكدًا: أنه أبلغت مجلس القساوسة بالقرار عبر رسالة جماعية، بعد أن أقر مجلس الوزراء خطة عودة العبادة التدريجية في المساجد والكنائس وسمح باستئناف الصلوات الجماعية.وشدد المطران منير حنا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في الكنائس مثل توفير المطهرات واستمرار عملية التعقيم مع وضع علامات استرشادية للتباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة استخدام الأدوات الشخصية من قبل المصلين في كنائسنا المختلفة".