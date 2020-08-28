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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 5.85 مليون حالة إجمالى إصابات كورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:29 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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شهدت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 0.8%، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حتى الساعة 15:35 بتوقيت مدينة نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5.85 مليون حالة إصابة و180 ألفا و249 حالة وفاة، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي الزيادة في أعداد حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة، أعلى من متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي كان 0.7%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 688 ألفًا و953 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 0.7% مقارنة بالتوقيت نفسه من اليوم السابق.

فيما شهدت ولاية ساوث داكوتا زيادة بنسبة 4. 5 % في عدد الإصابات بها بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 12 ألفًا و194 حالة.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث توفى 216 شخصًا بالولاية نتيجة إصابتهم بمرض "كوفيد-19".

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