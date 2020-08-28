غرق طفل أثناء استحمامه بترعة فى قطور

لقى طفل مصرعه غرقًا أثناء محاولته الاستحمام بترعة قرية سجين الكوم، التابعة لمدينة قطور، بمحافظة الغربية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال جثته ونقلها إلى مستشفى قطور المركزى.وتلقى اللواء هانى مدحت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغًا بغرق الطفل "أحمد.أل"، 11 سنة، مقيم بقرية سجين الكوم بدائرة المركز أثناء قيامه بالاستحمام بمياه الترعة بالقرية.وبالإنتقال والفحص تم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى بمسح المسطح المائى وتمكنت من انتشال جثة الطفل الغريق وبسؤال أهليته تم نفى الشبهة الجنائية وأقروا بأنه الوفاة جاءت قضاء وقدر اثناء قيام نجلهم بالإستحمام بمياه الترعة بالقرية وجرفه التيار ولم يتمكن من الخروج.