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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التضامن تقدم الرعاية لطفل تعرض للتعذيب على يد زوج والدته بالإسماعيلية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:23 ص
تعذيب طفل
تعذيب طفل
رباب الأهواني
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قالت سوزان صلاح زكى، صاحبة الاستغاثة لطفل الإسماعيلية الذى تعرض للتعذيب، إنها تقطن فى شقة مجاورة لشقة أسرة الطفل، ودائمًا ما تسمع صراخ الطفل الصغير الذي يتعرض إلى التعذيب الوحشي على يد زوج الأم، وعندما تحاول إنقاذه من التعذيب يقوم زوج الأم بإخفائه.

وأضافت سوزان زكي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها شاهدت الطفل وهو يتعرض للتعذيب من قبل زوج الأم وفى حضور الأم نفسها، حتى قامت بأخذ الطفل وإرسال استغاثة لمجلس الوزراء الذي وجه مكتب وزارة التضامن من أجل إنقاذ الطفل، وتابعت:"جوز الأم بيعذب الواد والأم راضيه".

وأشادت، بسرعة استجابة الدولة للاستغاثة التي أرسلتها، مشيرة إلى أن الطفل الآن بيد وزارة التضامن من أجل تلقى الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.

من جانبها، قالت الدكتورة دينا هلالي دكتوراة في علم النفس وعضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية أخرى، إن تعذيب الطفل أمام نظر أمه أمر ضد الطبيعة والفطرة ويدق ناقوس الخطر، للوقوف على أبعاد ذلك ومعالجته، وتابعت:"الطفل يحتاج إلى تأهيل نفسي ولابد أن ينسى الواقعة التى تعرض لها، حتى لا يكون شخص عدواني إذا ترك دون علاج وتأهيل".

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