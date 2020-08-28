ترامب يعلن عن صفقة لشراء 150 مليون فحص سريع لكورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن صفقة لشراء 150 مليون فحص سريع لكوفيد-19، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى عودة الحياة الطبيعية قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت كايلي ماكيناني المتحدّثة باسم الرئيس الأمريكي إنّ "الرئيس دونالد ترامب أعلن عن شراء وإنتاج 150 مليون فحص سريع".وتعد عملية الشراء التي ستتمّ مع "مختبرات آبوت" في إلينوي هي جزء من صفقة بقيمة 750 مليون دولار مع الشركة، بحسب ما أفاد مسئول رفيع.ويأتي هذا الإعلان غداة إعطاء وكالة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة طارئة لهذا الفحص السريع الذي يكلّف 5 دولارات ويعطي النتيجة في خلال 15 دقيقة.بدورها قالت أليسا فرح، مديرة مكتب التواصل في البيت الأبيض، إن "هذا تطور كبير سيساعد بلادنا على أن تظل مفتوحة، وسيعيد الأمريكيين الى أعمالهم والأولاد الى مدارسهم".وأضافت: "إدارة ترامب فخورة بالشراكة مع مختبرات آبوت لجعل عملية الشراء هذه ممكنة لمساعدة الشعب الأمريكي".