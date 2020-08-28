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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العفو الدولية» تدعو الجزائر إلى وقف المضايقات ضد الصحفيين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:42 ص
العفو الدولية
العفو الدولية
وكالات
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دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية، بعد أيام من صدور حكم جديد بالسجن ضد صحفي، إلى وقف "المضايقات القضائية الممنهجة" ضد الصحفيين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت المنظمة في بيان: "ندعو السلطات إلى وقف المضايقات القضائية الممنهجة للصحفيين واحترام الحق في الحصول على المعلومة من خلال رفع الحصار عن المواقع الإخبارية".

وأضافت: "يتعين على السلطات الجزائرية أن تنهي على الفور حملة متصاعدة من المضايقات القضائية التي شهدت مؤخرا إصدار أحكام قاسية بالسجن بحق صحفيين بارزين لمجرد تعبيرهما عن آرائهما أو لتغطية الاحتجاجات".

وقالت أمينة القلالي، مساعدة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات الجزائرية مستعدة لفعل أي شيء لإسكات الانتقادات".

وتابعت: "لقد تم سجن الصحفيين مؤخرا لمشاركتهم مقاطع فيديو، وانتقاد الرئيس، والتعبير عن دعمهم للحركات الاحتجاجية".

والإثنين حكم في قسنطينة شمال شرق الجزائر بالسجن عامين على الصحفي والناشط عبد الكريم زغيلاش لإدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية".

وحكم في 10 أغسطس على الصحفي خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته تظاهرة للحراك في 7 مارس في العاصمة.

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