الرئيس المكسيكى يعتزم تسجيل اسمه كعلامة تجارية لمنع الاستخدام التجارى

يريد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وزوجته بياتريس جوتيريز تسجيل اسم كل منهما كعلامة تجارية لمنع الآخرين من استخدامهما لأغراض تجارية، وفقا لما ذكرته صحيفة "إل يونيفرسال".وأفاد تقرير الصحيفة أن السكرتير الخاص للرئيس اليساري البالغ من العمر 66 عامًا، والذي تولى منصبه في ديسمبر 2018، بدأ في إجراءات التسجيل في المعهد المكسيكي للملكية الفكرية.ويُعرف لوبيز أوبرادور أيضًا باسم "أملو" - وفقا للأحرف الأولى من اسمه - منذ عام 1995، عندما كان بالفعل زعيما سياسيا.وحاول أربعة أشخاص على الأقل منذ عام 2008 تسجيل الاختصار كعلامة تجارية للأنشطة الرياضية والتعليمية وحتى للمشروبات الكحولية، وفقا للتقرير.وتسجيل الاختصار "أملو " والأسماء الكاملة للزوجين كعلامات تجارية من شأنه أن يتيح للوبيز أوبرادور وجوتيريز فقط استخدام اسميهما لأغراض تجارية.