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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى أمريكا اللاتينية تتجاوز حاجز الـ7 ملايين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:09 ص
كورونا فى أمريكا
كورونا فى أمريكا اللاتينية
وكالات
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أفادت الإحصائيات الأخيرة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز الـ7 ملايين في أمريكا اللاتينية، أكبر منطقة من حيث عدد الإصابات في العالم، على الرغم من تراجع الإصابات على نحو طفيف في بعض دولها.

وبين الإحصاء الذي يستند إلى الأرقام الحكومية أن المعدل اليومي للحالات انخفض إلى حوالي 77800 في الأيام السبعة الماضية حتى الأربعاء الماضي، مقابل 85000 في الأسبوع السابق.

وبعد ستة أشهر من تأكيد الحالة الأولى في البرازيل، أبلغت الدولة التي بها أسوأ تفش خارج الولايات المتحدة اليوم عن 44235 حالة إصابة جديدة و984 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و761391 حالة وعدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس إلى 118649.

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