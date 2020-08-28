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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. عرض التحطيب واللعب بالعصا بمهرجان الصيف الدولى

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:35 ص
عرض التحطيب
عرض التحطيب
نضال ممدوح
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يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية٬ في التاسعة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا فنيا إستعراضيًا٬ لفنون العصا والتحطيب، والذي يقدمه نجوم مركز فنون العصا بملوي٬ ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر٬ الذي تنظمه المكتبة ويختتم فعالياته غدا السبت.

يشار إلي أن مركز ملوي لفنون العصا تأسس في منتصف التسعينيات٬ بمبادرة لإحياء تراث مصري فرعوني أصيل من رقص وتحطيب ولعب بالعصا، على يد كلٍّ من: حسن الجريتلي، ومدحت فوزي الذي أُطلق اسمه على المركز بعد رحيله، وقد قام المركز بعدة جولات ناجحة داخل مصر وخارجها في هولندا، وفرنسا، والبرازيل، وسوريا.

يقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

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