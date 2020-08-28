الحدينى: على اتحاد الكتاب بناء مستشفى مركزى لخدمة المبدعين

قال الكاتب الشاب محمد الحديني إن العلاج والأمان الصحي حق أصيل لكل مواطن مصري، وهو أمر تكفله الأعراف الإنسانية وتقره كل الدساتير التي وضعها المُشرع المصري وأيدها الشعب على مر التاريخ.وأضاف "الحديني"، في تصريح خاص لــ"الدستور"، إن"الكاتب مواطن مصري في الأساس وبالتالي له كل الحق في أن يتمتع بكل أشكال الرعاية الصحية سواء كانت كشوفات أو فحوصات أو عمليات وما يصاحب ذلك من خطوات ومراحل طبية مختلفة قبل أو أثناء أو بعد ممارسة هذا الحق".وأكد أنه يتوجب على اتحاد الكتاب كنقابة وكيان يجمع تحت مظلته آلاف المبدعين أن يسعى لبناء مستشفى مركزي يكون مجهزًا بالكامل لخدمة هؤلاء المبدعين، وهو أمر لا يمكن أن يكون تمويله صعبًا سواء حكوميًا أم فرديًا، من خلال رسوم الاشتراكات السنوية أم من خلال هيئات ومنظمات ثقافية محلية أو دولية، شريطة أن تتصف هذه الهيئات أو المنظمات بالنزاهة والشفافية وأن تخضع لإشراف ومراقبة الجهات المختصة في الدولة.وأشار إلى أنه إلى أن يتحقق هذا الأمر فالنقابة مسئولة عن تولي التنسيق مع كل المستشفيات الحكومية والخاصة الموجودة في كل المحافظات من أجل علاج الكتاب والمبدعين فور علمها بمرض أو احتياج أحدهم للعلاج، وهو أمر قد يتأتى عن طريق تفعيل خط تليفوني ساخن لتلقي البلاغات وأيضا من خلال موقع إلكتروني يمكن للكاتب أو أي من ذويه أو أصدقائه الولوج إليه وتسجيل بيانات الحالة على أن يتم الرد والاستجابة بأسرع ما يمكن.