بيلوسى: لا يمكن إجراء أى مناظرة بين بايدن وترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها لا تعتقد أنه ينبغي إجراء مناظرات رئاسية بين الرئيس الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن.وأضافت "بيلوسي"، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" خلال مؤتمر صحفي، "لا أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك أي مناظرات"، وتابعت: "لا أعتقد أن رئيس الولايات المتحدة قد تصرف بطريقة شخص لديه أي صلة بالحقيقة والأدلة والبيانات والحقائق".وتابعت: "لن أضفى الشرعية على حديث أو مناظرة معه حول رئاسة الولايات المتحدة".وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم حملة بايدن، إن أعضاء الحملة "يتفقون بالتأكيد مع رئيسة مجلس النواب بيلوسي في وجهات نظرها بشأن سلوك ترامب".وأضاف: "ولكن مثلما واجهت بيلوسي بقوة هذا السلوك في المكتب البيضاوي ومجلس الوزراء، فإن جو بايدن يتطلع إلى فعل الشيء نفسه على منصة المناقشة".