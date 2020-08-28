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محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طهران: بومبيو يعيش فى واقع مختلف

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:23 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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ردت الخارجية الإيرانية على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على إن "13 عضوا في مجلس الأمن الدولي، بمن فيهم رئيس المجلس، أعلنوا أن أمريكا لا تمتلك أي أساس شرعي لتتخذ خطواتها استنادا إلى قرار 2231، لأنها ليست طرفا في الاتفاق النووي".

واعتبر أن تلك الخطوات لا مكان لها "إلا في الواقع المختلف الموازي لبومبيو"، مضيفا أن "هذا ما يحدث عندما يقود مدير سابق للجواسيس الدبلوماسية الأمريكية"، في إشارة إلى أن بومبيو الذي كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قبل تعيينه وزيرا للخارجية.

وجاء ذلك تعليقا على تهديدات بومبيو بفرض العقوبات على أي دولة تبادر إلى تخفيف العقوبات الدولية على إيران.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض مبادرة واشنطن لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب القرار 2231 لمجلس الأمن، لأن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في اتفاق البرنامج النووي الإيراني.

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