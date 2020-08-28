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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية الرومانية (صور)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:08 ص
مطار الغردقة
مطار الغردقة
محمود السعدى
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وصلت إلى مطار الغردقة الدولى خلال الساعات القليلة الماضية، أولى الرحلات الجوية القادمة من رومانيا، وعلى متنها 210 ركاب روماني، وذلك في إطار استئناف الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية إلى مطار الغردقة، حيث تم تقديم كافة الخدمات التسهيلات والتيسيرات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة.

من جانبها، قدمت محطة شركة مصر للطيران للخدمات الارضية بمطار الغردقة الدولى، الإعداد والتجهيز لإستقبال الرحلة فور وصولها مطار الغردقة الدولي، حيث قدم فريق العلاقات العامة بالمطار كافة التسهيلات اللازمة وإنهاء اجراءات الوصول، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

ومن المقرر أن يتم تنظيم رحلة جوية أسبوعية منتظمة بين مطارى الغردقة وبوخارست بداية من الأسبوع المقبل.
مطار الغردقة
مطار الغردقة
مطار الغردقة
مطار الغردقة
مطار الغردقة
مطار الغردقة
مطار الغردقة
مطار الغردقة

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