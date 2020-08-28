رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاء عامر ترشح محمد صبحى لبطولة «طبيب الغلابة»

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:20 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
أ ش أ
طباعة
رشحت الفنانة وفاء عامر، الفنان الكبير محمد صبحي لبطولة مسلسل "طبيب الغلابة"، الذي يتناول قصة حياة الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة.

وقالت وفاء - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفنان الكبير محمد صبحي هو الأوفر حظا للقيام ببطولة المسلسل، مضيفة: "أرى أن صبحي هو الأقرب للراحل الدكتور محمد مشالي من حيث الشكل والجوهر".

وأشارت وفاء إلى أن محمد صبحي صاحب أياد بيضاء، ويتمتع بقيم الرحمة والإنسانية، وهي معاني عظيمة جسدها في معظم أعماله طوال مشواره الفني، مضيفة: "محمد صبحي ومحمد مشالي يشتركان في القيم الإنسانية، ولذلك فصبحي سيكون الأكثر قدرة على تجسيد هذا الدور".

كانت الفنانة وفاء عامر قد طالبت في وقت سابق بإنتاج مسلسل يتناول حياة الراحل الدكتور محمد مشالي، حيث لاقت ترحيبا من داخل الوسط الفني وخارجه، فأعلن المنتج محمد فوزي استعداده لإنتاج المسلسل خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

رئيس الوزراء يقر 7 محددات لعودة صلاة الجمعة

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

تواصل الارتفاع.. الصحة: 25 حالة وفاة و237 إصابة جديدة بكورونا

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

اتحاد اليد يقرر إقامة نصف نهائى كأس مصر للسيدات على صالة ٦ أكتوبر الدولية

الدقيقة 12.. هينستروزا يحرز الهدف الأول لـ المقاولون أمام الزمالك

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

جوجل يحتفى بالروائى الفرنسى الأشهر «ألكسندر دوما»

«بلالة» يُحيى حفل الفن الشعبى بمركز طلعت حرب الثقافى.. الليلة

الإنتاج الأضخم.. ابنة نجيب محفوظ تكشف تفاصيل تحويل «كفاح طيبة» لمسلسل

«المصرية اللبنانية» تكشف خطة النشر بعد فترة توقف كورونا