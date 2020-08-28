وفاء عامر ترشح محمد صبحى لبطولة «طبيب الغلابة»

رشحت الفنانة وفاء عامر، الفنان الكبير محمد صبحي لبطولة مسلسل "طبيب الغلابة"، الذي يتناول قصة حياة الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة.وقالت وفاء - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفنان الكبير محمد صبحي هو الأوفر حظا للقيام ببطولة المسلسل، مضيفة: "أرى أن صبحي هو الأقرب للراحل الدكتور محمد مشالي من حيث الشكل والجوهر".وأشارت وفاء إلى أن محمد صبحي صاحب أياد بيضاء، ويتمتع بقيم الرحمة والإنسانية، وهي معاني عظيمة جسدها في معظم أعماله طوال مشواره الفني، مضيفة: "محمد صبحي ومحمد مشالي يشتركان في القيم الإنسانية، ولذلك فصبحي سيكون الأكثر قدرة على تجسيد هذا الدور".كانت الفنانة وفاء عامر قد طالبت في وقت سابق بإنتاج مسلسل يتناول حياة الراحل الدكتور محمد مشالي، حيث لاقت ترحيبا من داخل الوسط الفني وخارجه، فأعلن المنتج محمد فوزي استعداده لإنتاج المسلسل خلال الفترة المقبلة.