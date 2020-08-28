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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جوجل يحتفى بالروائى الفرنسى الأشهر «ألكسندر دوما»

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:13 ص
ألكسندر دوما
ألكسندر دوما
نضال ممدوح
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يحتفل محرك البحث العالمي جوجل٬ بالروائي الفرنسي الأشهر ألكسندر دوما٬ وإن كان لا يتضح سبب الإحتفاء به٬ فبحسب موسوعة الويكبيديا المتاحة علي محرك جوجل٬ فاليوم الجمعة 28 أغسطس لا يوافق لا يوم مولده أو وفاته. فبحسب الويكي: ولد "دوما" في 24 يوليو 1802 وتوفي في 5 ديسمبر 1870. فمن هو؟ الروائي الفرنسي الأشهر الذي يحتفل به جوجل.

من أشهر روايات "دوما" روايته الفرسانُ الثلاثةُ «آراميس وآتوس وبروتوس»، ثلاثة أسماء لأبطال خلدوا ذكر دوما. عليها تربت أجيال كثيرة سواء في الشرق أو الغرب٬ بل في الأغلب لا يذكر روائي أو كاتب عربي أو أجنبي سيرة قراءاته الأولي، بدون أن تأتي "الفرسان الثلاثة" علي رأس قائمة كتبه المفضلة في سنوات التكوين الأولي.

نشرت الفرسان الثلاثة لأول مرة في عام 1844 وحققت نجاحا كبيرا٬ فتلقفتها السينما لتخرج في صور علي الشاشة الزرقاء٬ وكان أول إنتاج سينمائي عن الرواية٬ في عام 1921 أخرجه فريد نيبلو وبطولة دوجلاس فيربانكس في دور دارتانيان.

وتعددت إنتاجات رواية "الفرسان الثلاثة" سينمائيا كان آخرها "The Tree Musketeers"، من إنتاج عام 2011 أخرجه بول أندرسون بتقنية الـ "ثري دي" وقام بالبطولة: ميلا جوفوفيتش ولوجان ليرمان وأورلاندو بلوم.

أما في السينما العربية فهناك أكثر من فيلم تناول الرواية نذكر منها الفيلم الذي قدمه المخرج "توجو مزراحي" عام 1941 ويحمل نفس اسم الرواية "الفرسان الثلاثة" كتب سيناريو وحوار الفيلم بمشاركة "مزراحي" بديع خيري، وقام ببطولته كل من: فوزي الجزايرلي٬ عقيلة راتب٬ إحسان الجزايرلي٬ فردوس محمد٬ محمد الديب٬ حسين المليجي٬ بشارة واكيم٬ فؤاد شفيق٬ أحمد الحداد٬ حسن صالح٬ وحسن راشد.

كما قدم نجم الكوميديا إسماعيل ياسين في العام 1961 إنتاجا جديدا لرواية الفرسان الثلاثة وبنفس الأسم٬ من إخراج فطين عبد الوهاب وكتب السيناريو والحوار أبو السعود الإبياري.

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