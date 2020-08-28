حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 28 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: يكون يومًا سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو مكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها.عاطفيًا: قد تراوح الأمور مكانها ثم تتبدل، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتًا للفراغ.صحيًا: تتعدّد الخيارات أمامك لتختار أفضلها بغية التخلص من السمنة الزائدة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.