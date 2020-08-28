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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 28 أغسطس 2020

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:00 ص
برج السرطان
برج السرطان
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وفيما يخص برج السرطان قالت:

مهنيًا: يطرأ اللامتوقع ويفاجئك في بعض الأحيان، والنصيحة هي في أن تعمل بذكاء ومهارة بعيدًا عن التحديات العقيمة.

عاطفيًا: أنت قادر على غضّ الطرف عن أخطاء الحبيب، بل قد لا تجدها على الاطلاق حاليًا، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة.

صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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