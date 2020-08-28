حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 28 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: يطرأ اللامتوقع ويفاجئك في بعض الأحيان، والنصيحة هي في أن تعمل بذكاء ومهارة بعيدًا عن التحديات العقيمة.عاطفيًا: أنت قادر على غضّ الطرف عن أخطاء الحبيب، بل قد لا تجدها على الاطلاق حاليًا، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة.صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.