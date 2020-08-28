وزير الخارجية الصينى يقوم بزيارة نادرة للنرويج

التقى وزير الخارجية الصيني وانج يي بمسئولين نرويجيين في أوسلو في زيارة نادرة للنرويج، في إطار جولته الحالية لخمس دول أوروبية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، اجتمع وانج برئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج ووزيرة الخارجية إين إريكسن سوريد، ومن المتوقع أيضا أن يتوجه إلى ألمانيا.وشدد وزير الخارجية الصيني، في مؤتمر صحفي، على أهمية التعاون متعدد الأطراف ودور النرويج بصفتها عضو مستقبلي في مجلس الأمن الدولي.وقال، وفقا لمترجم، "يجب أن نعزز العلاقات الجيدة بين النرويج والصين وأن نسهم معا في تعافي الاقتصاد العالمي".ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية النرويجية إن المحادثات ركزت على جائحة فيروس كورونا والتجارة الدولية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتعاون لحماية البحار، مشيرة إلى أن رؤية الجانبين لم تتطابق في كل هذه الموضوعات.وتظاهر نحو 100 شخص في أوسلو بعد ظهر الخميس احتجاجا على تعامل الصين في ملف حقوق الإنسان.