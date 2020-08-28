حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 28 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.عاطفيًا: تشعر بالملل مع الحبيب وتفكّر جديًا في إنهاء علاقتك المتوترة به منذ مدة.صحيًا: لا تنم مطمئن البال أن صحتك بألف خير، بل إخضع لبعض الفحوص لتطمئن أكثر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.