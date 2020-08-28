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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يكشف طلب أمريكا مقابل شطبه من قائمة الإرهاب

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:11 ص
وزير الإعلام السوداني
وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح
وكالات
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كشف وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، عن اتفاق حكومته مع الإدارة الأمريكية على شطب بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أوضح الوزير السوداني، في تصريحات صحفية له، أن ذلك سيتم بالتزامن مع سداد التعويضات لأسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998.

وقال إن الخرطوم توصلت لاتفاق تسوية مع أسر ضحايا السفارتين الأمريكيتين، على أن يتم دفع مبلغ 330 مليون دولار لأسر الضحايا الأمريكيين، مؤكدا أن "الاتفاق متوقف على الدفع".

وأضاف صالح أنه تم الاتفاق مع الإدارة الأمريكية، على ضرورة صدور تشريع من الكونجرس الأمريكي يمنع فتح مثل هذه القضايا ضد السودان مستقبلا في المحاكم الأمريكية.

وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والذي زار الخرطوم قبل أيام، كشف للسلطات السودانية عن أن "إزالة السودان من قائمة الإرهاب ستتم مباشرة عقب دفع مبلغ التسوية".

وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، في يونيو الماضي، أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين في إشارة إلى الهجومين اللذين اتهمت واشنطن الخرطوم بالضلوع فيهما.

ويسعى السودان لرفع كامل للحظر الاقتصادي الأمريكي عنه، وذلك من خلال تجاوز عقبة حذفه من القائمة الأمريكية للإرهاب.

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