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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

3 عوامل تتحكم فى سعر الذهب بالسوق المحلى

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:12 ص
الذهب
الذهب
رباب الأهواني
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كشف إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، عن العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأضاف "واصف"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن هناك 3 عوامل تتحكم في أسعار المعدن النفيس، أولها السعر في الأسواق العالمية من خلال عمليات العرض والطلب التي تنعكس على السوق المحلي.

وأوضح أن العامل الثاني للتحكم في سعر الذهب هو سعر صرف الجنيه أمام الدولار، كاشفًا عن أن سعر الجنيه ارتفع أمام الدولار في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق المحلي، وهو عامل لا يفرق كثيرا في زيادة أسعار الذهب.

وكشف إيهاب واصف أن سعر الذهب في مصر محدد بناء على العوامل الثلاثة الماضية، وليس المصنعية مؤكدا: «سعر المصنعية لا يدخل في جيب التاجر».

كانت قد شهدت أسعار الذهب تراجعًا في التعاملات المسائية بقيمة 7 جنيهات في سوق الصاغة، إذ هبط الذهب من 853 إلى 846 جنيها للجرام في الصاغة، على خلفية هبوط أوقية الذهب من 1940 إلى 1922 دولار الآن.

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