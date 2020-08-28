حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 28 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: تبدو حكميًا في تصرفاتك هذا اليوم وتعرف القرار السليم الذي يجب أن تتخذه بشأن أحد الزملاء الحساد.عاطفيًا: لا تتجادل كثيرًا مع الحبيب لئلا يبتعد عنك فأنت لا تستطيع أن تستغني عنه.صحيًا: علاج البدانة هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.