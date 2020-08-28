حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 28 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الجدى قالت:مهنيًا: تباشر مشروعًا جديدًا تأمل أن تحقق من ورائه أرباحًا وسمعة طيبة، تفاءل.عاطفيًا: حافظ على أسرار الحبيب ولا تخن ثقته بك، فهو يعرف مدى إخلاصك له.صحيًا: تخصيص وقت يومي للرياضة يوفر عليك الكثير من المشكلات الصحية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.