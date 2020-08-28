السودان: 5 قتلى و6 جرحى فى اشتباكات بكسلا

ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن 5 قتلى سقطوا وجُرح 6 أشخاص في مواجهات اندلعت في محيط سوق مدينة كسلا، في شرق السودان.واندلعت الاشتباكات على خلفية تسيير رافضين لتعيين الوالي الجديد صالح عمار، لمسيرة احتجاجية.وكانت وزارة الداخلية السودانية أعلنت - قبل أيام - أن لجنة أمن ولاية كسلا قررت إعلان حالة حظر التجوال الشامل بأرجاء مدينة كسلا، مع انتشار كثيف لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى وتأمين الجسور ومداخل المدينة.وقالت رئاسة قوات الشرطة - يوم الثلاثاء الماضي - إن مدينة كسلا شهدت أحداث عنف قبلي إثر دعوة أحد المكونات القبلية المحلية إلى استقبال والي الولاية المعين صالح عمار، ما أدى إلى وقوع صدام مع مكون قبلي محلي آخر.وتوجه وفد وزاري رفيع المستوى إلى ولاية كسلا؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، لتقديم واجب العزاء في ضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة كسلا وللوقوف على الأوضاع هناك.