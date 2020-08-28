حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 28 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: تتأخر اليوم عن تنفيذ مهامك في العمل بسبب بعض المشاكل التقنية، وتنهال عليك العروض للحصول على عمل أفضل.عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في نفقاتك واستمع إلى آراء الشريك ولا تحاول أن تفرض وجهة نظرك.صحيًا: أنت صاحب عقل وتفكير سليم في كل شيء، لكن مهمل بحق صحتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.