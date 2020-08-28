هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟.. نائب رئيس الشعبة يجيب

قدم إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، نصائح لمقتني الذهب باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار.وأضاف "واصف"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس أنه لا ينصح بشراء سبائك الذهب، لكنه ينصح بشراء المشغولات الذهبية، كونها تضم القيمة والزينة والخزينة.ونصح إيهاب واصف المواطنين بشراء الذهب في الوقت الراهن، موضحًا أن من يمتلك أموالًا زائدة عن الحاجة عليه شراء الذهب، والذي وصل سعره حاليًا لـ 852 جنيهًا، كما أنه حال انخفاض الذهب سوف يعاود في الارتفاع.وتوقع نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية حدوث ارتفاعات كبيرة للمعدن النفيس في الفترة المقبلة، خاصة مع وجود موجة ثانية من كورونا، كما أن الحروب التجارية بين أمريكا والصين، من ضمن عوامل ارتفاع الذهب.ونصح إيهاب واصف، المواطنين بعدم بيع الذهب الذي بحوزتهم في الوقت الحالي، لأنه الملاذ الآمن للاستثمار، كما أن هناك احتمالية كبيرة لاستمرار ارتفاع الذهب حتى وإن حدث الهبوط بالأسعار ستكون نتيجة عمليات جني أرباح وسوف يعود مرة أخرى للارتفاع.كانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعًا في التعاملات المسائية بقيمة 7 جنيهات في سوق الصاغة، إذ هبط الذهب من 853 إلى 846 جنيهًا للجرام في الصاغة، على خلفية هبوط أوقية الذهب من 1940 إلى 1922 دولار الآن.