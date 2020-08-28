رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تعلن تعليق العلاقات مع بيلاروس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:36 ص
دميتري كوليبا
دميتري كوليبا
وكالات
طباعة
أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا تعليق العلاقات مع بيلاروس على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال كوليبا، في حديث لقناة "1+1" الأوكرانية: "بوسعي أن أقول لكم بشكل رسمي، إننا نعلق جميع العلاقات مع بيلاروس"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا انضمت إلى موقف الاتحاد الأوروبي بشأن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في بيلاروس.

وأضاف: "نحن نتابع تطورات الأوضاع، وعندما نتأكد من أن تلك العلاقات لا تلحق أي أضرار أخلاقية بأوكرانيا ولا تسيء إلى سمعتها، سيتم استئناف العلاقات".

كما رجح كوليبا نقل المفاوضات حول تسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا من العاصمة البيلاروسية مينسك إلى منصة أخرى.

وكانت أوكرانيا قد سحبت سفيرها من بيلاروس للتشاور قبل أسبوع، على خلفية الاحتجاجات في بيلاروس المستمرة منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس الجاري.

موضوعات متعلقة

إصابة مدير مستشفى كفر الشيخ العام بكورونا

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

تواصل الارتفاع.. الصحة: 25 حالة وفاة و237 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

تواصل الارتفاع.. الصحة: 25 حالة وفاة و237 إصابة جديدة بكورونا

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

اتحاد اليد يقرر إقامة نصف نهائى كأس مصر للسيدات على صالة ٦ أكتوبر الدولية

الدقيقة 12.. هينستروزا يحرز الهدف الأول لـ المقاولون أمام الزمالك

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

جوجل يحتفى بالروائى الفرنسى الأشهر «ألكسندر دوما»

«بلالة» يُحيى حفل الفن الشعبى بمركز طلعت حرب الثقافى.. الليلة

الإنتاج الأضخم.. ابنة نجيب محفوظ تكشف تفاصيل تحويل «كفاح طيبة» لمسلسل

«المصرية اللبنانية» تكشف خطة النشر بعد فترة توقف كورونا