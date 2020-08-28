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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شعبة المجوهرات: ارتفاع سنوى لـ«الذهب» من 22% إلى 36%

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:03 ص
الذهب
الذهب
رباب الأهواني
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أكد إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المجوهرات والذهب، إن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار، لافتًا إلى أن هناك علاقة وطيدة بين المصريين والذهب، حيث يمثّل لهم الزينة والخزينة والغطاء فعند تعرض البعض إلى مشاكل من الممكن أن يبيعه.

وأضاف "واصف" خلال لقاءه ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن المصريين لديهم عقيدة أن الذهب هو الاستثمار، لافتًا إلى أن هذه العقيدة متوارثة من الأجيال القديمة حتى الآن.

وأشار نائب رئيس شعبة المجوهرات والذهب، إلى أن الضغط الاقتصادي خلال الفترات الماضية أثر بشكل كبير على حركة البيع، موضحًا أنه يوجد ارتفاعات سنوية للذهب من 22% إلى 36% ولكن يعتبر عام تعويم الجنيه هو الأعلى في الزيادة حيث وصلت إلى 257% وهذا العام وصلت إلى 43%.

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