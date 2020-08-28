مقتل 4 اشخاص بانهيار مبنى سكنى فى مدينة حلب السورية
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:35 ص
وكالاتطباعة
توفى 4 أشخاص في انهيار مبنى سكني مأهول مؤلف من 4 طبقات في حي الصالحين في مدينة حلب السورية.
ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة حلب أنه تم انتشال 3 جثث بينهم امرأة وأضاف أن البحث ما زال جاريا عن ضحايا آخرين.
بينما أشارت وسائل إعلام إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى مكان الانهيار الذي يقع قرب مقبرة الصالحين.
ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة حلب أنه تم انتشال 3 جثث بينهم امرأة وأضاف أن البحث ما زال جاريا عن ضحايا آخرين.
بينما أشارت وسائل إعلام إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى مكان الانهيار الذي يقع قرب مقبرة الصالحين.