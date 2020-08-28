مقتل 4 اشخاص بانهيار مبنى سكنى فى مدينة حلب السورية

توفى 4 أشخاص في انهيار مبنى سكني مأهول مؤلف من 4 طبقات في حي الصالحين في مدينة حلب السورية.ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة حلب أنه تم انتشال 3 جثث بينهم امرأة وأضاف أن البحث ما زال جاريا عن ضحايا آخرين.بينما أشارت وسائل إعلام إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى مكان الانهيار الذي يقع قرب مقبرة الصالحين.