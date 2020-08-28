«بلالة» يُحيى حفل الفن الشعبى بمركز طلعت حرب الثقافى.. الليلة

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا للفنان الشعبي عبدالرحمن بلالة وفرقته.ويقدم "بلاله" حفلًا غنائيًا يجمع بين الإنشاد الديني والفلكلور والموال الشعبي، يصاحبه مجموعة متميزة من عازفي الآلات الشعبية: "الكولة"، والآلات الإيقاعية مثل "الطبلة، "الرق"، "الدهلة"، بالإضافة إلى الأورج".ويتضمن برنامج الحفل عددًا من المواويل الشعبية الخاصة به منها: "حنان الأم" كلمات عبده هلال، "الصاحب" كلمات طه عوض، ومن المواويل التراثية: "الصبر" للراحل شفيق جلال، "سجان الغرام" لعبده الإسكندراني، ومن الإنشاد الديني يقدم "لأجل النبي" و"حب الرسول" لـ محمد الكحلاوي، ابتهال "أسألك ماسألش غيرك" للشيخ محمد عمران.كما يشارك في الحفل الفنان الشعبي "سيد إمام"، والذى اشتهر بتقديم تتر مسلسل "السحاب" في رمضان الماضي.يقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.