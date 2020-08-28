16 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 279 فحصًا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6993 إصابة مؤكدة.وقال بيان للوزارة إنه تم تسجيل 25 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6381 شخصًا، فيما وصل عدد حالات الوفيات إلى 158 وفاة، في حين يتابع 454 علاجهم في المستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.