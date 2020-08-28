سقوط 3 صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الخميس، سقوط ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد.وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، ذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت على ساحة فارغة داخل المنطقة الخضراء".وأضافت أن "العملية لم تسفر عن أي أضرار"، وأن "الصواريخ أطلقت من منطقة البيجية في حي المنصور القريب على المنطقة الخضراء".وقبل ساعات سقط صاروخ في منطقة الجادرية المحاذية للمنطقة الخضراء دون أن يسفر عن إصابات.