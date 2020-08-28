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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اتحاد اليد يقرر إقامة نصف نهائى كأس مصر للسيدات على صالة ٦ أكتوبر الدولية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:12 ص
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة اليد
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قرر الاتحاد المصري لكرة اليد إقامة مباريات نصف نهائي، ونهائي كأس مصر عمومي سيدات على صالة ٦ أكتوبر الدولية بدلًا من صالة الزمالك.

ووفقًا لما الاتحاد المصري لكرة اليد، فقد تقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يوم ٥ سبتمبر الأولى بين الشمس وسبورتنج فى تمام الساعة ١٢ ظهرًا والثانية فى نفس اليوم بين سموحة والزمالك فى تمام الساعة الثانية ظهرا، وذلك على صالة ٦ أكتوبر الدولية بدلًا من صالة الزمالك.

وتقام مباراتى تحديد المركز الثالث والنهائي فى اليوم التالى 6 سبتمبر وبنفس المواعيد على صالة ٦ أكتوبر الدولية بدلًا من صالة الزمالك ايضًا.

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