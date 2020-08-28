اتحاد اليد يقرر إقامة نصف نهائى كأس مصر للسيدات على صالة ٦ أكتوبر الدولية

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد إقامة مباريات نصف نهائي، ونهائي كأس مصر عمومي سيدات على صالة ٦ أكتوبر الدولية بدلًا من صالة الزمالك.ووفقًا لما الاتحاد المصري لكرة اليد، فقد تقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يوم ٥ سبتمبر الأولى بين الشمس وسبورتنج فى تمام الساعة ١٢ ظهرًا والثانية فى نفس اليوم بين سموحة والزمالك فى تمام الساعة الثانية ظهرا، وذلك على صالة ٦ أكتوبر الدولية بدلًا من صالة الزمالك.وتقام مباراتى تحديد المركز الثالث والنهائي فى اليوم التالى 6 سبتمبر وبنفس المواعيد على صالة ٦ أكتوبر الدولية بدلًا من صالة الزمالك ايضًا.