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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: إعلان سياسى بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:10 ص
الهادي إدريس
الهادي إدريس
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وقعت قوى إعلان "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة السودانية) و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، وهي جزء من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في جوبا، على إعلان سياسي، من أجل إصلاح التحالف الحاكم.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن القيادي في قوى "الحرية والتغيير" عمر الدقير، وقع الإعلان من جانب الحرية والتغيير، والدكتور الهادي إدريس رئيس "الجبهة الثورية" عن الجبهة.

وقال إدريس إن، التوقيع على الاتفاق السياسي يأتي استجابة لمتطلبات الانتقال، وضرورة إصلاح مسار الثورة ومسار الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أن الحرية والتغيير وصلت جوبا بعد استجابة لدعوة تقدمت بها الجبهة الثورية لإصلاح التحالف الحاكم.

وأضاف: "اتفقنا مع الحرية والتغيير على عقد مؤتمر تشارك فيه كل قوى الثورة عقب التوقيع على اتفاق السلام والعودة إلى الخرطوم"، مشيرًا إلى أن الاتفاق أكد على مشاركة كل الأطراف في كل المراحل واللجان.

من جانبه، قال الدقير إن التوقيع على الإعلان السياسي يأتي في إطار إصلاح قوى إعلان "الحرية والتغيير"، مضيفًا أن التحالف الحاكم يحتاج لإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة وجعله أكثر سرعة للاستجابة لمتطلبات الانتقال.

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