سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 28-8-2020





سجل سعر الريال في البنك المركزي المصري 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.وفي بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 4.20 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء السعر 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل إلى السعر إلى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل في بنك المصرف المتحد 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها، ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قام بإطلاق الحرية للبنوك في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.