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صيام عاشوراء.. موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28-8-2020

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:52 ص
صيام
صيام
منة سالم
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تتباين مواقيت أذان المغرب في القاهرة عن باقي المحافظات بفارق دقائق معدودة، وهو ما يجعل البحث عن مواقيت الصلاة أحد أهم المواضيع الأكثر بحثًا، وفقًا لمؤشرات البحث عبر "جوجل"، خاصة بحلول مناسبة عاشوراء، ومن السنة أن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده، وعلى هذا فالصيام يكون يومي الجمعة والسبت أو السبت والأحد، حيث قال رسول الله ﷺ (صيام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) (رواه مسلم).

وكان الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ " يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب"، واختلف الفقهاء في تحديد موعد المغرب تحديدًا هل عند اختفاء قرص الشمس أم عند ظهور النجم، وتم الاتفاق على موعد صلاة المغرب عند الإظلام واختفاء قرص الشمس.

ويقدم موقع "الدستور" في تقريره اليوم، قائمة تضم مواقيت أذان المغرب في جميع أنحاء محافظات مصر، لأداء صلاة المغرب.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28-8-2020


القاهرة

موعد صلاة المغرب 6:24 م

الإسكندرية

توقيت صلاة المغرب 6:31 م

المنصورة

المغرب 6:25 م

أسوان

توقيت صلاة المغرب 6:12 م

طنطا

توقيت صلاة المغرب 6:26 م

قنا

توقيت صلاة المغرب 6:15 م

الإسماعيلية

ميعاد صلاة المغرب 25: 6 م

شرم الشيخ

توقيت صلاة المغرب 6:3

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ومنذ أيام صرح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من اليوم الجمعة 28-8-2020.

وأكد الوزير، في تصريحات له، أن المصاب بكورونا تحرم عليه الصلاة فى المسجد، وأن الجمعة ستكون واجبة على الجميع بعد انتهاء جائحة كورونا المستجد.

وفي الشهور الماضية، تم منع الصلاة في المساجد لتجنب الاختلاط في ظل انتشار وباء كورونا المستجد عالميًا، ولتخفيف حدة انتشاره على الصعيد المحلي بجمهورية مصر العربية، من خلال الالتزام بقواعد التباعد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان "الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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