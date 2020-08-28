الرعاية الصحية توضح أهداف إتاحة تطبيق «بالطو» للخدمات الطبية

تحدث المهندس طارق سعد بدر، مستشار نظم المعلومات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تطبيق "البالطو" الذي قدمته هيئة "الرعاية الصحية" مجانًا ضمن حزمة الخدمات الطبية للمنتفعين "أونلاين" ببور سعيد.وقال بدر، خلال مداخلة مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن تطبيق "البالطو" هو تطبيق يتم استخدامه عبر الهواتف الذكية بهدف تحقيق التواصل بين المريض "منتفع التأمين الصحي" وبين الطبيب، خلال طريقتين "نصية ومرئية" عبر المحادثات المكتوبة والفيديو كول وأحدث تقنيات مناظرة المرضى عن بُعد.وأوضح مستشار نظم المعلومات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهدف من التواصل يتمثل في أمرين، الأول هو الاستشارات الطبية في أي وقت ومعرفة الأطباء المتاحين في هذا الوقت في القسم الذي يرغب فيه المريض، والثاني يتمثل في المتابعة الطبية بعد الكشف على الطبيعة.وأكمل: "التطبيق يحتوي على مجموعة من الفيديوهات التوعوية والمقالات التثقيفية بجانب المتابعة والاستشارة".